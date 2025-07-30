Площадь лесных пожаров за сутки выросла на 26%, сообщили в Минприроды региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 25 лесных пожаров действуют на территории Карелии, 6 из них удалось локализовать. Об этом сообщили в Telegram-канале Минприроды региона.

"На утро 30 июля действует 25 лесных пожаров, 6 из них локализованы. 80% действующих возгораний возникли из-за "сухих гроз", а остальные - по вине человека", - сказано в сообщении.

Площадь лесных пожаров за сутки выросла на 26%, составив около 603 га. Днем ранее этот показатель составлял 478,6 га. Самые масштабные возгорания - в Муезерском районе (187 и 110 га), а также в Лоухском (122 га). За последние сутки были ликвидированы 14 пожаров на общей площади 67,22 га.

С 15 июля на всей территории региона действует особый противопожарный режим, запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. Выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в ближайшее время в республике не ожидается.