На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Режим необходим для проведения обследований, сообщили в региональном правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Камчатского края ввели на территории региона режим повышенной готовности после землетрясения. Это необходимо для проведения обследований, сообщается на сайте местного правительства.

"Предлагаю ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель - восстановить все поврежденные системы, провести дополнительные обследования, привлечь необходимые силы и средства в упрощенном режиме, чтобы у муниципалитетов была возможность законтрактоваться по обследованиям, которые нужно сейчас проводить. Все оперативные службы сейчас должны функционировать в режиме повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Члены оперативной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций единогласно проголосовали за введение режима повышенной готовности. Муниципалитеты должны будут проверить готовность пунктов временного размещения. Кроме этого, будет организовано информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях в случае повышенной сейсмоактивности для повышения уровня безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области ввели режим ЧС в Северо-Курильском районе из-за произошедшего землетрясения и цунами.