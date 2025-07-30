Начальницу отдела мэрии города в КБР подозревают в хищении и служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело, сообщили региональном управлении СК

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Начальницу отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Баксана в Кабардино-Балкарии подозревают в хищении почти полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и служебного подлога, сообщили региональном управлении СК.

"По версии следствия, в период с января по июнь 2023 года подозреваемая, используя служебное положение, составила заведомо подложные электронные реестры о зачислении денежных средств на свой банковский счет, а также счета своих детей. За указанный период она незаконно перечислила бюджетные денежные средства в размере 440 тыс. рублей, которые похитила и распорядилась по своему усмотрению", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о начальнице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Баксана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).