В Северо-Курильске сохраняется опасность цунами

В Южно-Курильске сейчас безопасно, сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Опасность цунами сохраняется в Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения у берегов Камчатки.

В Южно-Курильске сейчас безопасно, сообщил ТАСС председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

"На данную минуту территории Курильского и Южно-Курильского городского округа не подвержены опасности цунами, со стороны МЧС Российской федерации данная опасность снята. Если мы говорим о Северо-Курильском городском округе, то в нижней части города, в прибрежной зоне сохраняется данная опасность", - сказал Белик после брифинга по развитию Дальнего Востока и Сахалина.

Он также сообщил, что власти региона начали оценку ущерба коммунальным сетям и жилью в Северо-Курильске после цунами. Электричество вернули почти во все районы города, кроме портовой зоны. Также в свои дома вернулись жители города.