Проверка пройдет с учетом прогнозной оценки ученых, сообщает пресс-служба правительства региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Туристические маршруты в Камчатском крае проверят на безопасность после произошедшего в регионе землетрясения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Владимир Солодов <...> поручил министру туризма Владимиру Русанову в короткие сроки проверить безопасность туристических маршрутов, которые пролегают вблизи сопок, и ввести ограничение на посещение природных объектов", - говорится в сообщении.

Проверку проведут с учетом прогнозной оценки ученых.

Как ранее сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки", на пять дней уже закрыты маршруты в Южно-Камчатском природном парке - вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый. Кроме того, туристов просят воздержаться от посещения вулканов Авачинский, Козельский и экструзии Верблюд.

Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жители эвакуированы. В Камчатском крае введен режим повышенной готовности.