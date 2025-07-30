В компании отметили, что пока не могут загрузить каталог и пообещали скоро все исправить

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Технические неполадки наблюдаются у торговой сети "Вкусвилл" и сервиса доставки "Самокат". Об этом говорится в уведомлениях на сайте компаний.

"Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим", - отмечается в уведомлении на сайте "Вкусвилла"

В мобильном приложении "Вкусвилла" при переходе во вкладку каталога также высвечивается уведомление о временных неполадках. "Пока не можем загрузить каталог, но скоро все починим. Зайдите попозже или купите товары в ближайшем магазине", - указывается там.

"Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт - иногда это помогает", - отмечается в уведомлении в десктопной версии сайта "Самоката". В свою очередь в мобильной версии сайта и приложении сервиса подобных уведомлений нет.

"Вкусвилл" позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше двух тыс. торговых точек в 165 городах России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов.

В новость внесены изменения (13:01 мск) - добавлена информация о неполадках у сервиса доставки "Самокат".