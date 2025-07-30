Оперативно-разыскные мероприятия организовали из-за хищений на сумму более чем 100 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия прошли в Сунженской центральной районной больнице по делу бывшего министра здравоохранения республики, главного врача онкологического диспансера Магомедбашира Балаева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По делу Балаева проведены обыски в Сунженской больнице. Речь идет о хищениях, совершенных, когда он еще был на посту министра. Постановление об оперативно-разыскных мероприятиях было выдано из-за хищений на сумму более чем 100 млн рублей", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Ингушетии отправил под арест Балаева. Он подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 года по июль 2023 года более чем 53,3 млн рублей, выделенных в качестве субсидии Министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования.