Оглашение резолютивной части итогового решения пройдет в открытом режиме

БРЯНСК, 30 июля. /ТАСС/. Апелляция на приговор отцу устроившей стрельбу в гимназии девочки Дмитрию Афанаскину будет рассмотрена в закрытом режиме. Оглашение резолютивной части итогового решения пройдет в открытом режиме, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов высшей юрисдикции региона.

Приговор Афанаскину на срок 1 год и 8 месяцев исправительных работ за небрежное хранение оружия был вынесен в марте 2025 года, его обжаловали осужденный, потерпевшие и законные представители несовершеннолетних потерпевших. Жалоба поступила в Бежицкий районный суд, однако потерпевшие заявили об отводе всех его судей из-за того, что супруга Афанаскина замещает там должность завхоза. Брянский областной суд изменил территориальную подсудность, направив дело для апелляционного рассмотрения в Володарский районный суд. Как ранее сообщал ТАСС, рассмотрение назначено на 7 августа.

"Апелляционное рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, резолютивная часть итогового решения суда - в открытом режиме", - сказал собеседник агентства.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла 7 декабря 2023 года. По данным Следственного комитета, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате погибли двое (одна из них стрелявшая), пятеро пострадали. Ружье принадлежало отцу школьницы, вскоре он был задержан. Суд арестовал его, позже изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Также были арестованы руководитель охранявшего гимназию частного предприятия и сотрудница охранного предприятия, работавшая в гимназии на посту охраны, замдиректора гимназии была заключена под домашний арест. Позднее всем смягчили меру пресечения. Директора ЧОП отпустили под залог в 1,5 млн рублей, сотруднице охранного предприятия заменили меру пресечения на домашний арест, а затем - на запрет определенных действий. Замдиректора школы заменили меру пресечения на запрет определенных действий.