Politico: Трамп заявил, что Эпштейн переманивал молодых женщин из его спа-салона

Президент США подтвердил, что в их числе была одна из жертв Вирджиния Джуфре

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиненный в растлении несовершеннолетних американский финансист Джеффри Эпштейн переманивал молодых сотрудниц из его пляжного спа-клуба Mar-a-Lago. Об этом во вторник сообщило издание Politico.

"Людей забирали из спа-салона, нанимали на работу. Другими словами, они исчезали", - приводит издание слова Трампа. На вопрос о том, была ли среди них Вирджиния Джуфре, жертва американского финансиста, также обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании, он ответил утвердительно.

"Думаю, да. Думаю, она была одной из тех [переманенных] людей", - сказал Трамп.

Как пишет Politico, в последнее время внимание общественности приковано к отношениям Трампа и Эпштейна. Чиновники Белого дома утверждают, что американский лидер оборвал все связи с финансистом, потому что тот был "подонком".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.