Почта России готова доставлять пенсии жителям Сахалина и Камчатки в ПВР

Доставка начнется в установленные сроки, сообщили в пресс-службе организации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Почта России, в условиях землетрясения, которое сегодня зафиксировано на Камчатке и в Сахалинской области, готова, по согласованию с региональным отделением Социального фонда России, доставлять пенсии и социальные пособия в пункты временного размещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почты России.

"Мы уже обеспечили Северо-Курильск, наиболее подвергшийся стихии, необходимыми для выплат средствами и документами. Доставку начнем в установленные сроки. Почта находится в тесном контакте с правительством региона и готова, в случае необходимости и по согласованию с региональным отделением Социального фонда России, доставлять выплаты даже в пункты временного размещения жителей", - сообщили в пресс-службе.

Почта России продолжает обеспечивать связь жителей Дальнего Востока со всей страной и выполнять социальные функции, отмечают в организации.

На Камчатке живет немногим более 300 тыс. человек, а плотность населения - 0,7 человека на 1 кв. км. Население Северо-Курильска около 2,4 тыс. человек. Эти два региона обслуживают 96 отделений.