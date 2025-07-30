В Адыгее в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба МВД России по республике

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей в Майкопе привело к гибели одного человека, еще четверо, включая 17-летнюю девушку, госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"24-летний майкопчанин на иномарке не остановился на запрещающий сигнал светофора и при проезде перекрестка допустил столкновение с двигавшимся под разрешенный сигнал светофора автомобилем Lada под управлением 23-летнего жителя Майкопского района. В результате аварии на месте скончался пассажир иномарки - 20-летний майкопчанин. Оба водителя, а также два пассажира отечественного авто, в том числе 17-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.