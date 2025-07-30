Среди погибших - один сотрудник национальной полиции, сообщил министр внутренних дел страны Мануэл Оминь

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в ангольской столице Луанде в беспорядках, которые произошли на текущей неделе. Об этом сообщил министр внутренних дел Анголы Мануэл Оминь в ходе заседания совета министров, которое прошло под председательством президента республики Жоау Лоуренсу.

"Среди погибших - один сотрудник национальной полиции, - приводит слова главы МВД газета Jornal de Angola. - Еще 197 человек получили ранения. Арестованы по подозрению в мародерстве 1 214 человек". Оминь добавил, что силовики делают все необходимое для поддержания общественного порядка. Ранее власти объявили о четырех погибших.

Сотрудник посольства России в Анголе сообщил ТАСС, что дипломатическая миссия работает штатно. "Здание посольства расположено в центре Луанды, вдали от кварталов, где произошли беспорядки, - сказал собеседник агентства. - Работа идет штатно, пострадавших среди россиян нет".

Беспорядки произошли в Луанде в 28-29 июля в ходе антиправительственных демонстраций. Участники акции протеста требовали снижения цен на бензин и дизель, которые подорожали в результате отмены властями субсидий на топливо. Во время волнений в Луанде разграбили около 50 магазинов и отделений банков. Городской инфраструктуре нанесли значительный урон.

В течение дня 30 июля в Луанде царит относительное спокойствие, передает новостной портал Luanda Journal. Власти увеличили число полицейских на улицах города. Население, по словам электронного издания, скупает продукты питания, опасаясь возможных новых демонстраций.