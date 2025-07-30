В пресс-службе главного управления МЧС России по региону сообщили, что работу пожарных осложняет сильный ветер

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 100 пожаров произошло с начала среды в ДНР. Осложняет работу пожарных сильный ветер, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По состоянию на 16:00 с начала суток на территории республики зафиксировано 102 возгорания. На данный момент в работе 44 пожара, из которых 29 - ландшафтные. Тушение осложняется высокой ветровой нагрузкой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра достигают 16 м/с, что содействует быстрому росту площади пожаров. Наиболее крупные природные пожары тушат в Тельмановском и Шахтерском округах, Енакиеве и Макеевке. Горят сотни гектаров сухостоя.

Корреспондент ТАСС сообщает, что природные пожары также отмечены вдоль трассы из Донецка в Мариуполь. В районе села Дмитриевка под Волновахой огонь подобрался к домам. Пожарные работают на месте происшествия.

По данным спасательного ведомства, за минувшие сутки в экосистеме ДНР произошло 82 пожара. Площадь уничтоженного сухостоя и лесов составила около 900 га.