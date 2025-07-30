Фигуранты дела о покушении на депутата в Самаре частично признали вину

По словам злоумышленников, у них не было умысла на убийство

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Фигуранты дела о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самаре в ходе следствия частично признали вину. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе следствия частично признавали [вину]. В том, что телесные повреждения наносили, но умысла на убийство не было", - рассказали в управлении.

30 июля Промышленный районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела. Обвиняемыми по делу проходят Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты из-за недостижения им совершеннолетия.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении 20-летних мужчин и 16-летнего подростка. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Пострадавшими по делу проходят депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель.

По версии следствия, 18 июля 2024 года в Самаре злоумышленники вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытался пресечь оказавшийся рядом депутат. По данным прокуратуры региона, конфликт начался с того, что подросток зашел в автобус, но после того, как водитель сообщил о своем обеденном перерыве, ударил его и попытался скрыться вместе с друзьями. Двое свидетелей конфликта догнали их, но обвиняемые начали с ними драку. В этот момент рядом проезжал депутат Госдумы, который вместе со своим водителем попытался драку пресечь. Обвиняемые нанесли своим жертвам удары палками и камнем.