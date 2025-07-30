По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, их магнитуда составила 5 и выше

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Около 100 сейсмических событий с магнитудой 5 и выше зафиксированы у берегов Камчатского края и на его территории после основного землетрясения, следует из данных Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

В среднем каждый новый афтершок происходит раз в десять минут, данные о них появляются в Telegram-канале ведомства.

Ранее в МЧС по региону предупредили, что на Камчатке возможны афтершоки с магнитудой до 7,5. Кроме того, не исключен риск новых цунами на побережье Авачинского залива.