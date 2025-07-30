Адвокат одной из женщин Камиль Бабасов сообщил, что приговор на основе их вердикта огласят 31 июля

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Присяжные в ходе заседания Московского областного суда вынесли обвинительный вердикт по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил ТАСС адвокат одной из женщин Камиль Бабасов.

"Присяжные в Мособлсуде единогласно вынесли обвинительный вердикт, сочтя вину Белой и Сушкевич доказанной", - сказал адвокат, добавив, что приговор на основе вердикта присяжных будет оглашен 31 июля.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства.

Согласно данным суда, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году врачей судили по этому делу в Калининграде. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения. В октябре 2024 года Верховный суд отправил их дело на новое апелляционное рассмотрение. Первый апелляционный суд в Москве 18 декабря того же года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Московский областной суд.