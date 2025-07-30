В СК региона сообщили, что должностное лицо регионального министерства также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Представителя Министерства образования и науки Ингушетии задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в региональном СК.

"В настоящее время одна из подозреваемых из числа должностных лиц Министерства образования и науки Республики Ингушетия задержана в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ей планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, должностные лица ведомства совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам в ходе подготовки и проведения ЕГЭ. "Сегодня следователями СК при поддержке СОБР "Эрзи" управления Росгвардии по Республике Ингушетия проведены обыски в указанном министерстве и по месту жительства подозреваемой. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства и документация, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на счета подставных лиц были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10,7 млн рублей путем подделки договоров и актов выполненных работ.