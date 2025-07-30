Адвокат Игорь Трунов заявил, что раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", жертвами которого стали 149 человек, будет настаивать и добиваться в суде на самом жестком и суровом наказании как для всех непосредственных исполнителей, так и для их пособников. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших.

"Несмотря на признательную позицию некоторых фигурантов, мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании: как для непосредственных исполнителей теракта, так и для их соучастников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, четверо непосредственных исполнителей теракта - Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни - в ходе расследования уголовного дела дали признательные показания в полном объеме, но раскаялся в содеянном только Фаридуни.

2-й Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта. Процесс будет проходить на выездных заседаниях в одном из зданий Мосгорсуда.