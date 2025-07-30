На Камчатке за 10 минут произошло пять землетрясений

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда сейсмособытий составила 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0 были зафиксированы на Камчатке в течение немногим более чем 10 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 350 км от Петропавловска-Камчатского, первое землетрясение магнитудой 4,8 - в 273 км, второе - в 212 км, землетрясение магнитудой 5,3 - в 230 км, землетрясение магнитудой 6,0 - в 402 км. Эпицентр первого сейсмического события находился на глубине 64,8 км, второго - на глубине 10,8 км, третьего - на глубине 66 км, четвертого - на глубине 56,5 км, пятого - на глубине 33 км.

В всех случаях сведений об ощущаемости пока не поступало.