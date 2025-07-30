Ивану Апостолевскому назначили наказание в виде семи суток административного ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Сосновоборский городской суд в Ленинградской области арестовал на семь суток депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского за пропаганду символики экстремистской организации. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Решением суда Апостолевскому назначено наказание в виде семи суток административного ареста. Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)", - рассказала руководитель пресс-службы Маргарита Захарова.

О задержании депутата на Московском вокзале в Петербурге ТАСС сообщал накануне. По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, поводом для протокола послужили размещенные Апостолевским публикации в социальных сетях в поддержку Алексея Навального.

Апостолевский в сентябре 2021 года избран депутатом областного законодательного собрания по Сосновоборскому одномандатному избирательному округу №21. Член КПРФ.