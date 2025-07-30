В пресс-службе "Россети Северный Кавказ" сообщили, что более 94 % похищенного энергоресурса приходится на незаконную деятельность майнинг-ферм в Назрани, Карабулаке, Сунже и Кантышево

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Майнеры в Ингушетии за полгода совершили хищение электричества на сумму более 350 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"177 фактов неучтенного потребления электроэнергии на 37,5 млн киловатт-часов выявили специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" в первом полугодии 2025 года. В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу региона, превысил 356 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 94 % похищенного энергоресурса приходится на незаконную деятельность 4 майнинг-ферм в Назрани, Карабулаке, Сунже и Кантышево. Всего у них изъято более 450 единиц оборудования.

"Несанкционированное подключение к электрическим сетям для получения криптовалюты приводит к значительному перегрузу энергооборудования и, следовательно, к технологическим нарушениям. Жители сталкиваются с внезапными перебоями в подаче электроэнергии, низким напряжением в сети", - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Кимран Котиков.