Власти призвали жителей пока не покидать безопасные зоны, поскольку высота волн может увеличиться

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Власти Чили разослали уведомления о необходимости эвакуации в прибрежных зонах континентальной части страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Альваро Элисальде.

"Были разосланы все сообщения об эвакуации в регионах от Арика-и-Паринакота ло Лос-Лагос", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее первая серия волн, вызванных землетрясением на Камчатке, достигла чилийского острова Пасхи. Разрушений нет. Тем не менее власти призвали жителей пока не покидать безопасные зоны, поскольку высота волн может увеличиться.