Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, по факту аварийного отключения электроэнергии организована проверка

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Авария на подстанции оставила без электроэнергии более 2 тыс. абонентов, 17 соцобъектов Майкопа и около 1,9 тыс. частных домовладений, сообщается в Telegram-канале Майкопской ТЭЦ.

"По данным ОДС ТЭЦ, в связи с аварийным отключением РП-14-1 без напряжения остались потребители <…> Общее количество абонентов - 2041 шт. МКД - 17 шт. Частных домовладений: 1852 шт.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электроэнергии остались 17 соцобъектов, среди них, в частности, республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Дом ребенка, республиканский наркологический диспансер, котельные, насосные станции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики, по факту аварийного отключения электроэнергии организована проверка. По ее результатам будет дана оценка причинам и условиям некачественной подачи коммунальных услуг, действиям ресурсоснабжающей организации и органам местного самоуправления.

Сейчас сетевой организацией проводятся ремонтно-восстановительные работы, принимаются меры для устранения аварийного отключения электроэнергии.