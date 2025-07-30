Он обвиняется в участии в террористической организации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Один из лидеров запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Василий Кирющенко заочно арестован по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением суда в отношении Василия Кирющенко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сообщили в суде.

Максимальный срок лишения свободы по вменяемой статье - до 20 лет. Кирющенко объявлен в международный розыск.

Василий Кирющенко в июне внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Является одним из идеологов РДК. Он сын режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".