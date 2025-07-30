До Галапагосских островов дошли волны из-за землетрясения на Камчатке

Высота волн достигла 1,3 м

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Серия волн высотой до 1,3 метра дошла до Галапагосских островов, где власти Эквадора объявили эвакуацию из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил Океанографический институт ВМС страны.

"После того как серия волн достигла островного региона, согласно данным станций измерения уровня моря, максимальная высота [волн] достигала 1,3 м. В настоящее время фиксируется незначительное волнение, которое сохранится в течение следующих нескольких часов", - говорится в докладе.

О пострадавших или ущербе не сообщается. Для континентальной части Эквадора сохраняется предупреждение об угрозе цунами высотой до 1 метра.