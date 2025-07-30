В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пострадал 12-летний мальчик

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые стреляли из пневматики, ранен 12-летний мальчик. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений ее 12-летнему сыну. Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний", - рассказала Волк.

Предполагаемые правонарушители были установлены в кратчайшие сроки и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. "Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения, у одного из них изъят пневматический пистолет", - сообщила она.

Сотрудники подмосковной полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.