Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила, что дрон ударил по жилому дому

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в Горском Луганской Народной Республики в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на жилой дом, сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

"Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ частного дома в Горском. Удар произошел сегодня около 15 часов. Дрон спикировал прямо на жилой дом: здание частично разрушено", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства республики.

По словам Пащенко, пострадавшие - супружеская пара - мужчина 1953 года рождения и женщина 1960 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одна пожилая женщина доставлена в больницу с контузией в шоковом состоянии.