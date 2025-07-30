Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что жизни несовершеннолетних ничего не угрожает

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Число детей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по детской площадке в прифронтовом городе Васильевке в Запорожской области, увеличилось до трех. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"При обстреле противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадал еще один ребенок. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с диагнозом "акубаротравма, контузия". Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей", - написал он.

Балицкий добавил, что в момент обстрела на детской площадке находились около 10 детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ пострадали девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Их госпитализировали с осколочными ранениями.