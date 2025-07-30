Из-за инцидента пострадал 12-летний подросток

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после стрельбы, которую открыли из пневматики двое молодых людей в Ленинском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с применением пневматического пистолета в результате которых пострадал 12-летний подросток (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, в деревне Коробово Ленинского городского округа во дворе жилого квартала двое молодых людей с балкона открыли стрельбу из пневматического пистолета, одна из пуль попала в подростка.

В ГСУ СК добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Планируется назначение судебных экспертиз, в ближайшее время задержанные будут доставлены следователю для проведения допроса.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейскими задержаны местные жители 2007 и 2008 года рождения, у одного из которых изъят пневматический пистолет.