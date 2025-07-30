В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Жителей призвали укрыться в помещениях

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей областного центра укрыться в помещениях в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА по городу. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Внимание! Город Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он.

Ранее Гусев сообщал об угрозе атаки беспилотников ВСУ на всей территории региона, а также о непосредственной опасности удара в Лискинском районе области.