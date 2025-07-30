Как сообщили в Следственном комитете, по предварительной информации, водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, где врезался в другое маршрутное такси

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после столкновения двух маршрутных такси в Калининграде. В результате аварии восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщил Следственный комитет РФ.

"Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба управления МВД по региону, сообщение об аварии поступило в полицию 30 июля в 08:15 (09:15 мск - прим. ТАСС). По предварительной информации, водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Интернациональной, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим маршрутным такси - микроавтобусом, перевозившим пассажиров.

По данным УМВД, в результате происшествия семь человек обратились за медицинской помощью. По данным СК РФ, за медпомощью обратились восемь человек.