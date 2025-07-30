Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН отметил, что сейсмическая активность часто влияет на вулканы полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Сильный подземный толчок 30 июля на Камчатке спровоцировал выброс пепла на высоту до 6 км на Ключевском вулкане, сообщили в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"На Ключевском вулкане зафиксировали в ответ на мощное землетрясение магнитудой 8,8 выброс пепла на высоту шесть километров над кромкой кратера", - приводят в сообщении слова директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

По его словам, ранее вулкан извергался несильно, хоть и вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 м и в небольшом количестве выделялся пепел. Но здесь произошел сразу выброс на 6 км.

Ученый отметил, что сейсмическая активность часто влияет на вулканы Камчатки. Так, 20 июля после землетрясения на Авачинском вулкане зафиксировали газовые выбросы на высоту 200-300 метров, в связи с чем туристам было рекомендовано воздержаться от восхождений.

Ключевской природный парк остается доступен для посещения, несмотря на активизацию Ключевской сопки.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.