Ключевской парк, где извергается вулкан Ключевская Сопка, открыт, но приближаться к исполину запретили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Семь маршрутов на Камчатке, которые в это время года пользуются особой популярностью у туристов, закрыты на Камчатке из-за возросшей сейсмоактивности, сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Из-за сейсмической активности и рисков камнепадов было принято решение о временном закрытии следующих маршрутов: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый, вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд", - рассказали в сети природных парков.

Ключевской парк, где сейчас извергается вулкан Ключевская Сопка, открыт, но приближаться к исполину запрещено.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.