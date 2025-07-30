В Северо-Курильске рыбозавод в ближайшее время возобновит работу после цунами

Мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников сообщил, что в основном вода переворачивала инвентарь или подмывала какие-то конструкции

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" в Северо-Курильске Сахалинской области, который пострадал от цунами в среду, сможет возобновить работу в ближайшее время после наведения порядка в помещениях. Об этом рассказал ТАСС мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

Ранее в Северо-Курильском районе был введен режим ЧС после землетрясения и цунами. Волны подтопили территорию порта и рыбообрабатыающего предприятия "Алаид".

"Я прямо сейчас нахожусь на заводе, и здесь полным ходом идет ПХД (парко-хозяйственный день - прим. ТАСС), все зачищают, убирают, в общем, восстанавливают работоспособность завода. Конечно, некоторые повреждения есть, но они не влияют на целостность предприятия. Никаких критических разрушений не произошло, так что завод возобновит работу", - рассказал Овсянников.

Он добавил, что в основном вода переворачивала инвентарь или подмывала какие-то конструкции. Возобновить работу завод, по его словам, планирует в ближайшее время.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. В районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.