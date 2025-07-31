В Северо-Курильске коммунальная инфраструктура в порядке после землетрясения и цунами

В пресс-службе мэрии уточнили, что обнаружены незначительные косметические повреждения городского детского сада, но несущие конструкции не пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Комиссия администрации Северо-Курильска в Сахалинской области не обнаружила критических повреждений коммунальной инфраструктуры после землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"На данный момент комиссия проводит обследование объектов инфраструктуры. Приоритет отдается социальным, коммунальным и транспортным объектам. Текущая ситуация: коммунальная инфраструктура - в рабочем состоянии; горячее водоснабжение - рассматривается возможность подачи от внутриквартальной котельной", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что обнаружены незначительные косметические повреждения городского детского сада, но несущие конструкции не пострадали. После завершения разбора завалов учреждение возобновит работу в штатном режиме. Ориентировочно это произойдет в начале следующей недели.

Ранее мэр Северо-Курильска сообщил ТАСС, что рыбоперерабатывающий завод "Алаид", который пострадал от цунами в среду, сможет возобновить работу в ближайшее время после наведения порядка в помещениях.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. В районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.