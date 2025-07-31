Как сообщили в пресс-службе аэропортового комплекса, была начата дополнительная проверка проведенных отделочных работ, декоративная отделка потолка будет частично демонтирована

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой до 8,8, произошедшее на Камчатке в среду, 30 июля, не повлияло на работу аэропорта Елизово. Однако сотрудники аэропорта приняли меры по повышению безопасности пассажиров в связи с повреждением элементов внутренней отделки здания во время подземных толчков, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропортового комплекса.

"Приняты меры по повышению безопасности пассажиров, сейчас терминал продолжает работать в штатном режиме. Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований 10-балльной сейсмичности. Это касается всех конструктивных элементов здания. Такие требования предъявлялись и к декоративной отделке терминала. Потолочные панели на третьем этаже [которые обвалились на голову пассажирке 30 июля - прим. ТАСС] были сертифицированы производителем и одобрены для работы в сейсмоопасном регионе. Однако события показали, что данные комплекты декоративной отделки потолка не готовы к условиям Камчатки, а их качество не соответствует заявлениям подрядчика. Аэропорт Елизово заботится о безопасности пассажиров и серьезно оценивает произошедшее повреждение отделки. Была начата дополнительная проверка проведенных отделочных работ. Декоративная отделка потолка будет частично демонтирована", - рассказали в главном аэропорту Камчатки.

Как рассказали ТАСС в Минздраве Камчатки, общее состояние женщины, получившей травму во время землетрясения в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского, оценивают как удовлетворительное. Ей в стационаре была проведена первичная хирургическая обработка раневой поверхности.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.