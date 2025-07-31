Эксперт Большаков: землетрясение может завершить цикл сейсмособытий на Камчатке

Экспертное сообщество считает, что ощутимые и значимые афтершоки будут происходить в течение значительного периода времени, вероятно, исчисляемого неделями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке могло стать заключительным этапом череды сейсмических событий, продолжающихся на территории больше года. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Илья Большаков.

"Экспертное сообщество считает, что ощутимые и значимые афтершоки будут происходить в течение значительного периода времени, вероятно, исчисляемого неделями.<...> При этом эксперты практически единогласно сходятся в мнении, что с высокой долей вероятности это землетрясение было условно заключительным этапом развития сейсмических событий, которые продолжаются в этом районе уже более года" - сказал Большаков.

Он отметил, что, по представлению экспертов, в частности сотрудников Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуды афтершоков могут достигать 7,5. "Это слабее, чем основное событие, но это все еще весьма значительные магнитуды, довольно легко ощущаемые человеком и способные повлечь слабые волны цунами. Тем не менее, можно выдохнуть, более мощных событий, чем уже произошедшие, не ожидается", - добавил Большаков.

30 июля сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Губернатор региона Владимир Солодов назвал его сильнейшим за весь инструментальный период. В результате около 2,7 тыс. человек эвакуировали на Курилах в безопасные районы из-за угрозы цунами.