Как считает председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Виктор Данилов-Данильян, экологические последствия землетрясений могут сказаться, прежде всего, на животном мире

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экологические последствия сильного землетрясения оказались минимальными, оно прошло по лучшему из возможных сценариев. Пострадали кашалоты и сивучи, также произошел разлив топлива в порту Северо-Курильска, отметили опрошенные ТАСС эксперты.

"Экологические последствия землетрясений могут сказаться, прежде всего, на животном мире. В частности, цунами могут вызвать не совсем понятные науке реакции со стороны морских млекопитающих: ластоногих и китообразных. Их гибель достаточно регулярно наблюдается при цунами. И в этот раз тоже цунами выбросило кашалотов. Погибли они совершенно явно от воздействия сил, связанных с землетрясением", - считает председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По его словам, также возможно, что от землетрясения в горах оползни могут перекрыть реки, эти естественные плотины преграждают ход воды, образуются озера. Затапливаемая озером территория уже не может быть занята прежней экосистемой, там формируется новая озерная экосистема. Иногда эти естественные плотины оказываются непрочными и быстро размываются осадками, тогда восстанавливается старая экосистема, причем без особых проблем, отметил эколог.

Землетрясение прошло по наилучшему из возможных сценариев, экологические последствия минимальные, считает директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. "Больших последствий не вижу. Только сивучей побило падающими камнями. Главное, что обошлось без аварий на японских АЭС в этот раз", - отметил эколог.

Наибольший экологический вред от землетрясения возможен в порту Северо-Курильска от топлива, находившегося на борту выброшенных на берег судов, считает главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин. "Стоит заметить, что для океана и даже для Охотского моря смыв сотни бочек с соляркой - не катастрофа. Да, есть риски загрязнения Курильского пролива и побережья соседнего острова Шумшу, но речь идет только о рисках. Для того, чтобы делать даже предварительные выводы, следует дождаться официального сообщения властей", - отметил эксперт.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5.

По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.