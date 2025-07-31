Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль приморской прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Отключение подачи света произошло в двух районах Владивостока. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, без электроснабжения остаются более 30 тыс. жителей города.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 31 июля 2025 года произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время без света остаются более 30 тыс. жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщила об аварии на электросетях в центре города (Фрунзенский район), а потом об аварийном отключении линии "ВТЭЦ-2 - Залив", из-за чего было нарушено электроснабжение у части потребителей в районе центра Владивостока и на Луговой (Ленинский район).