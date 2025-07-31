Ученые: афтершоковый процесс после землетрясения на Камчатке продлится месяцы

Сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более шести

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение 20 июля магнитудой 7,4 на Камчатке было предваряющим перед толчком 30 июля. Афтершоковый процесс будет проявляться новыми событиями в последующие месяцы, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более 6. Наиболее сильное из них имело магнитуду 7,4, ощущалось в Петропавловске-Камчатском интенсивностью около пяти баллов. Серия представляла собой десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля. Афтершоковый процесс будет проявляться ощутимыми событиями в течение последующих месяцев", - рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.