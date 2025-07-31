Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты "Приморских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") ликвидировали последствия аварии на электросетях Владивостока и восстановили подачу света в дома жителей, сообщает пресс-служба компании.

"В 11:19 (04:19 мск - прим. ТАСС) все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее отключение подачи света произошло в двух районах Владивостока. По данным прокуратуры Приморья, без электроснабжения остались более 30 тыс. жителей города.