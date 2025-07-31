Общая сумма имущества составила более 104 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следствие утяжелило обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, добавив к ранее вмененным ему особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток, полученных им ранее за попустительство по службе, путем совершения обвиняемыми финансовых операций и сделок с приобретенной супругами недвижимостью. Следователи предъявили Копайгородскому обвинение в совершении им трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской официальное обвинение пока не предъявлено. Защита Копайгородских подтвердила ТАСС возбуждение в отношении фигурантов нового уголовного дела, но от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что Копайгородским вменили еще две взятки от крупных сочинских бизнесменов. Следствие считает, что за два года мэр Сочи и его супруга, используя свое служебное положение, незаконно обогатились почти на 332 млн рублей. Оба также являются фигурантами уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), получении и посредничестве при получении трех особо крупных взяток (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ). Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Супруги были задержаны прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На их активы, банковские счета и объекты недвижимости наложены обеспечительные меры. Следственный департамент МВД России ранее вменил Копайгородским хищение земельных участков в Сочи. Вину они не признают ни по одному из предъявленных им обвинений.