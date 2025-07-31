К ликвидации последствий происшествия привлекли силы и средства спасателей управления гражданской защиты города и госкомитета республики по ЧС

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты продолжают разбор завалов после обрушения части стены бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума в Уфе. Для проведения работ в четверг перекроют часть улицы Коммунистической, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

"Городскими службами предпринимаются все необходимые меры по устранению обрушения. В связи с работами 31 июля будет перекрыта часть улицы Коммунистической, от улицы Крупской до Ленина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства спасателей управления гражданской защиты города и госкомитета республики по ЧС.

Накануне в ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что часть стены общежития, которое не эксплуатировалось с 2024 года, обрушилась. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В ведомстве добавили, что на месте обрушения объявляли минуту тишины, чтобы "услышать, есть ли люди под завалами". Прокуратура Башкирии в своем телеграм-канале проинформировала, что здание признано аварийным и является объектом культурного наследия.