Губернатор региона Александр Гусев попросил соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области

ВОРОНЕЖ, 31 июля. /ТАСС/. Непосредственная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена в Воронеже и Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Внимание! В Воронеже и Лискинском районе - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется", - написал он.

Гусев попросил соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области.