На Камчатке экс-чиновник из Минздрава получил срок за коррупцию

Следствием и судом установили, что мужчина получил от местного бизнесмена через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей за обеспечение участия его коммерческих организаций в поставке средств индивидуальной защиты для нужд региона, а также общее покровительство его фирмам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Бывший чиновник из краевого Минздрава на Камчатке признан виновным в получении и даче взяток. Размер взяток, которые мужчина получил вместе с подельниками, превысил восемь миллионов рублей, сообщает управление СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь должностным лицом министерства здравоохранения Камчатского края, в декабре 2020 года получил от местного бизнесмена через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия по обеспечению участия его коммерческих организаций в поставке средств индивидуальной защиты для нужд региона, а также общее покровительство его фирмам.

Также в период с мая по октябрь 2023 года фигурант и двое предпринимателей Камчатского края, действуя в составе организованной преступной группы, получили частями взятку в размере восьми миллионов рублей от директора коммерческой организации Хабаровского края и его заместителя за незаконные действия при исполнении государственных контрактов.

Кроме этого, в сентябре 2023 года злоумышленники, продолжая действовать в составе этой же организованной преступной группы, передали взятку в размере четырех миллионов рублей должностному лицу Минздрава края, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, за общее покровительство.

"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в сумме девять миллионов, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и учреждениях сроком на семь лет", - говорится в сообщении.

Как проинформировали ТАСС в краевой прокуратуре, о преступной деятельности чиновника стало известно, когда он совместно с соучастниками, желая обеспечить продвижение по карьерной лестнице, в сентябре прошлого года попытался подкупить своего непосредственного начальника. Эквивалент взятки конфискован в доход государства.