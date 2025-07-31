На Камчатке Toyota остановила работу 18 линий сборки из-за последствий землетрясения

В Японии остается в силе предупреждение о цунами практически на всем тихоокеанском побережье

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor приостановил работу 18 сборочных линий на территории Японии ввиду последствий землетрясения на Камчатке и угрозы цунами. Об этом сообщило агентство Киодо.

По его данным, в общей сложности была приостановлена работа 18 сборочных линий на 11 заводах в Японии. Пока не сообщается, когда работа предприятий будет возобновлена.

В Японии остается в силе предупреждение о цунами практически на всем тихоокеанском побережье. На береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов страны в среду регистрировались волны высотой от 20 см до 1,3 м. Информации о серьезных разрушениях не поступало, сообщается об одном погибшем. Еще семь человек получили травмы.

В общей сложности уведомления об эвакуации получили порядка 2 млн жителей тихоокеанского побережья. Национальное метеорологическое управление Японии рекомендует им не возвращаться до полной отмены предупреждения.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильные подземные толчки также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. В районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане.