Заочно рассмотрели 18 уголовных дел в отношении 19 лиц, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военный суд вынес приговоры уже более 250 участникам вторжения украинских военных формирований в Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.

"Вторым Западным окружным военным судом с участием военных прокуроров рассмотрено 146 уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров в отношении 256 лиц из числа военнослужащих вооруженных формирований Украины и иностранных наемников [участников вторжения в Курскую область]", - сообщили в Генпрокуратуре.

Из них лишь 18 уголовных дел в отношении 19 лиц были рассмотрены заочно - в отсутствие подсудимых. Из числа иностранных наемников, участвовавших во вторжении под Курском, осуждены 13 лиц, из них 10 заочно. На рассмотрении в суде находятся 36 уголовных дел в отношении 38 лиц, в том числе два уголовных дела в отношении двух наемников (оба в отсутствие подсудимых).

Согласно опубликованным данным Главной военной прокуратуры (ГВП) России, представшие перед судом участники вторжения в Курскую область, начавшегося 6 августа прошлого года, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий), п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (те же деяния, повлекшие причинение смерти человеку), а иностранные наемники - также по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Суд назначил им наказания от 13 до 17 лет лишения свободы, в отдельных случаях - пожизненное лишение свободы.

Среди получивших очные приговоры - военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, 47-й и 61-й отдельных механизированных бригад ВСУ, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 144-й отдельной пехотной бригады, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также других подразделений, в том числе пограничной службы и дивизиона противовоздушной обороны. Они были задержаны российскими военнослужащими в период с августа прошлого года по январь 2025 года. Значительная часть была взята в плен у населенных пунктов Ольговка и Коренево Кореневского района Курской области, а также у населенного пункта Погребки Суджанского района, поселка Новый Путь Глушковского района.

Расследование преступлений в Курской области

По факту вторжения в Курскую область расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В материалах дела отмечается, что с августа 2024 года украинские военнослужащие, вооруженные боевым автоматическим стрелковым оружием, противотанковыми гранатометами и взрывными устройствами, в составе колонн из легковых автомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты пересекли границу РФ и незаконно вторглись на территорию Курской области, где блокировали населенные пункты, оборудовав на прилегающих к ним территориях наблюдательно-огневые позиции. Они удерживали населенные пункты под вооруженным контролем, воздействуя на органы государственной власти и местного самоуправления, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим, а также по мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.