Экс-глава сельсовета под Красноярском получил срок за махинации с землей

Суд признал Александра Буценца виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Емельяновский районный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего главу Солонцовского сельсовета Александра Буценца за превышение должностных полномочий при распоряжении муниципальной землей стоимостью 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.

"Емельяновский районный суд вынес приговор экс-главе Солонцовского сельсовета Александру Буценцу за превышение должностных полномочий при распоряжении муниципальной землей стоимостью 500 млн руб. <…> Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. <…> Суд признал уже бывшего главу сельсовета виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 6 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 3 года", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в 2016 году администрация сельсовета предоставила красноярскому предпринимателю в аренду участок земли. Там мужчина разместил 2 гаража площадью 20 кв. м. каждый и обратился к местному главе, чтобы получить территорию в собственность. Однако размер предоставляемого участка был почти 32 га, что в 8 тыс. раз превышало объем размещенных на нем гаражей. К тому же они не являются капитальными объектами, а значит передача земли незаконна", - рассказали в ведомстве.

Бывший глава сельсовет предоставил территории без проведения аукциона и по льготной цене - вместо 235 млн рублей новый собственник заплатил 2 млн рублей. "В том же году администрация передала бывшему депутату районного Совета депутатов Александру Велькеру в аренду 3 участка общей площадью более 68 га для ведения сельского хозяйства. Законных оснований для такого отчуждения не было ввиду принадлежности участка к рекреационной зоне. Однако арендатор изготовил поддельные документы о наличии капитальных строений - теплиц, силосных ям и поставил их на кадастровый учет. Вскоре призрачные объекты позволили ему получить землю за 554 тыс. руб. при их рыночной стоимости более 269 млн руб.", - добавили в прокуратуре.

Чиновник вину не признал. "В связи с земельными махинациями муниципальный бюджет понес убытки на 500 млн рублей <…> По искам прокуратуры земли возвращены в муниципальную собственность",- сообщили в прокуратуре.