Еще семеро получили травмы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По данным спасательных служб, один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото - автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Семеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации. Непосредственно о жертвах или пострадавших в результате цунами, как и о серьезных разрушениях, информации не поступало. "Мы призываем людей следовать указаниям национального метеорологического управления", - подчеркнул Хаяси.

В Японии сохраняется предупреждение о цунами практически для всего тихоокеанского побережья страны. К береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов страны в среду пришли волны высотой от 20 см до 1,3 метра.

В общей сложности указания к эвакуации получили порядка 2 млн жителей тихоокеанского побережья страны. Национальное метеорологическое управление Японии призывает эвакуировавшихся не возвращаться в свои жилища до полного снятия предупреждения о цунами.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.