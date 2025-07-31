Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 31 июля. /ТАСС/. Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали одно из промышленных предприятий в Пензенской области. Жертв и разрушений нет, возникло возгорание, которое ликвидируют специалисты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

"Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе объявлена беспилотная опасность, введены временные ограничения работы мобильного интернета.